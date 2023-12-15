Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta 90+12'de Fransızlar kabususu yaşadı

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Rennes ile Villarreal liderlik için sahaya çıktılar.

Fransa'da Route de Lorient'te oynanan ve Atilla Karaolan'ın yönettiği mücadeleyi İspanyol ekibi Villarreal 3-2 kazandığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

Kritik maçta Villarreal'in galibiyet gollerini; 36'da penaltıdan Gerard Moreno, 62'de Akhomach ve 80'de Daniel Parejo kaydetti.

37'de Lorenz Assignon ve 79'da Ludovic Blas Rennes’in 2 golünü atan isimler oldu.

BERTUĞ DA FORMA GİYDİ

Rennes'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım ilk 11'de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı.

Liderlik maçının son anlarında ise ilginç bir olay yaşandı.

6 dakika uzatma verilen maçta Rennes, 90+12. dakikada ağları havalandırdı.

Atilla Karaoğlan'ın orta noktayı gösterdiği anlarda ise Fransız seyirciler o an için liderliğe yükselmenin sevincini yaşadı.

FRANSIZLAR DONDU KALDI

Ancak bu sevinç saniyeler içinde yerini hüzne bıraktı.

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan Rennes takımının mutluluğu, VAR kontrolü sonrasında yarım kaldı.

Gerçekleştirilen incelemenin ardından gol İptal edildi. İptal nedeni ise uzun süre anlaşılamadı.

Rennes'in sayısının geçersiz sayılmasının nedeni ise sonradan ortaya çıktı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Serbest vuruşu kullanan Enzo Le Fee'nin şutunun direkten döndükten sonra herhangi bir futbolcuya temas etmemesi ve direkt olarak kendisine gelmesi nedeniyle pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Pozisyonu VAR'da izleyen VAR hakemi Massimiliano Irrati'nin uyarısıyla bu gol iptal edildi ve Villarreal maçı 3-2 kazanıp gruptan lider çıktı.