Hakemler kaç lira kazanıyor? Dudak uçuklatan kazançları var

Futbolda en çok eleştirilenler hakemler. Hemen her maçtan sonra yerden yere vuruluyorlar.
Hele de son olarak Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğraması.
Hakemlerin boykot yapacakları söylendi. "Hakemlik çekilecek dert değil, neden yapıyorlar ki?" diyenler de çoğaldı.
Ama bir de madalyonun diğer yüzü var.
Hakemlerin dudak uçuklatan kazançları bulunuyor. Yani hiç de kolay kolay bırakılacak bir iş değil.
Örneğin geçen sezon hakemlerin ne kadar kazandıkları? İşte bazı hakemlerin yıllık kazancı:
Zorbay Küçük: 751 bin 260 TL
Abdulkadir Bitigen: 737 bin 200 TL
Ali Şansalan: 710 bin 900 TL
Volkan Bayarslan: 695 bin 475 TL
Kadir Sağlam: 664 bin 850 TL
Suat Arslanboğa: 658 bin 225 TL
Mete Kalkavan: 654 bin 350 TL
Ümit Öztürk: 622 bin 375 TL
Arda Kardeşler: 601 bin 875 TL
Atilla Karaoğlan: 588 bin 875 TL
Tugay Kaan Numanoğlu: 513 bin 575 TL
Hüseyin Göçek: 499 bin TL
Halil Umut Meler: 496 bin 50 TL
Yönettikleri maç başına ücret alan hakemler Avrupa'da görev almaları halinde ayrıca yine para kazanıyorlar.
Bu rakamlar geçen sezonunundu. Bu sezon üstüne yüzde 50 zam eklendi.