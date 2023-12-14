Hakemler kaç lira kazanıyor? Dudak uçuklatan kazançları var

Futbolda en çok eleştirilenler hakemler. Hemen her maçtan sonra yerden yere vuruluyorlar.

Hele de son olarak Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğraması.

Hakemlerin boykot yapacakları söylendi. "Hakemlik çekilecek dert değil, neden yapıyorlar ki?" diyenler de çoğaldı.

Ama bir de madalyonun diğer yüzü var.

Hakemlerin dudak uçuklatan kazançları bulunuyor. Yani hiç de kolay kolay bırakılacak bir iş değil.

Örneğin geçen sezon hakemlerin ne kadar kazandıkları? İşte bazı hakemlerin yıllık kazancı:

Zorbay Küçük: 751 bin 260 TL

Abdulkadir Bitigen: 737 bin 200 TL

Ali Şansalan: 710 bin 900 TL

Volkan Bayarslan: 695 bin 475 TL

Kadir Sağlam: 664 bin 850 TL

Suat Arslanboğa: 658 bin 225 TL

Mete Kalkavan: 654 bin 350 TL

Ümit Öztürk: 622 bin 375 TL

Arda Kardeşler: 601 bin 875 TL

Atilla Karaoğlan: 588 bin 875 TL

Tugay Kaan Numanoğlu: 513 bin 575 TL

Hüseyin Göçek: 499 bin TL

Halil Umut Meler: 496 bin 50 TL

Yönettikleri maç başına ücret alan hakemler Avrupa'da görev almaları halinde ayrıca yine para kazanıyorlar.

Bu rakamlar geçen sezonunundu. Bu sezon üstüne yüzde 50 zam eklendi.



