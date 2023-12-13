Süper Lig hakemlerini federasyon Portekiz’e çağırdı

Portekiz Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler'e saldırının ardından Portekiz'deki lig maçlarına Türk hakem atayabileceklerini açıkladı.

Portekiz federasyonu bu görüşünü TFF'ye iletti.

Portekiz'den TFF'ye giden mektupta çarpıcı ifadeler yer aldı.

İŞTE O MEKTUP

Yaşanan hakem saldırısı sonrası Türk hakemlere destek olmak ve rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla Türk hakemlerini Portekiz'de görevlendirmeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim.

Birlikte hakemliği güçlendirmek ve korumak, sporla ilgilenen herkes için güvenli ve adil bir ortam sağlamak için çalışabiliriz. Hepimiz hakemlerin güvenliği konusunda endişelenmeliyiz. Adil rekabette hayati bir rol oynayan hakemleri korumamız gerekir.