Atkuyruğu bitkisi romatizmaya iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Atkuyruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Atkuyruğu bitkisi diğer ismiyle zemberek otunun romatizmaya iyi geldiğinin altı çizildi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ATKUYRUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

At Kuyruğu Bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır.

ATKUYRUĞU OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır.