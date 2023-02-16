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Fenerbahçe'de flaş Aubameyang gelişmesi. Amerika'yı geri çevirdi

Chelsea'nın yıldızı Aubameyang, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Maaş konusunda görüşmeler sürüyor.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:54
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Aubameyang Amerika'yı geri çevirdi

Fenerbahçe'de flaş Aubameyang gelişmesi. Amerika'yı geri çevirdi
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Kadrosunu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesinin ilk sırasına Aubameyang'ı yazdı.

YEŞİL IŞIK YAKTI
Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki forvet için Chelsea'nin kapısını çaldı. Bu sezon yeterince forma şansı bulamadığını düşünen Gabonlu futbolcuyla da görüşen Kanarya, teklifine olumlu yanıt aldı.

İngiliz kulübüyle de sezon sonuna kadar kiralamak için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, maaş konusunda sıkıntı yaşıyor.
Aubameyang'ın yarım sezonluk ücretinin 5 milyon Euro olduğunu öğrenen sarı-lacivertliler, bir bölümünün karşılanması için Chelsea ile pazarlık yapıyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Aubameyang, kariyerini ABD’de sürdürmek istemediği için Los Angeles’ı geri çevirdi.
Gabonlu hücum oyuncusunun, Los Angeles’ın aksine, Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.

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