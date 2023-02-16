Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında dostluk rüzgarları esiyor

Trabzonspor resmi twitter hesabı bu akşam oynanacak Basel maçıyla ilgili hatıra bilet satılacağını ve buradan sağlanan gelirin depremzedelere aktarılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçerek 1000 adet hatıra bileti satın aldı ve sosyal medya hesabı üzerinden ‘’Yaralarımızı hep birlikte satacağız’’ diyerek Trabzonspor resmi hesabını alıntıladı. Trabzonspor da yaşanan bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe’nin mesajını tekrar alıntılayarak;

‘’Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. #HepBirlikte daha güçlüyüz!’’ dedi.

İki kulübün birbirlerine karşı yayınladıkları bu mesajlar aralarındaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.