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Fenerbahçe'de Aubameyang gelişmesi. Yönetim şart koştu

Fenerbahçe, Chelsea'nın Gabonlu yıldızı Aubameyang'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:24
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Aubameyang Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe'de Aubameyang gelişmesi. Yönetim şart koştu
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Chelsea, gözden çıkardığı Pierre-Emerick Aubameyang'ın sezonun ikinci bölümünde tribünde oturmasındansa başka bir takıma kiralık gitmesini istiyor. Bunun için golcü oyuncu, Fenerbahçe ile birlikte ABD ekiplerinden Los Angeles'a önerildi. Ancak Aubameyang, kariyerini Avrupa'da sürdürmek için Los Angeles'a gitmeyi düşünmediğini yönetime iletti.
CHELSEA'DEN GÜVENCE ALACAK
Şampiyonluğu sonuna kadar kovalamaya kararlı olan Fenerbahçe için, böylesine bir yıldızın hem sahada yapacağı katkı hem de saha dışında vereceği moral büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Sarı-Lacivertliler bu nedenle girişim yapma konusunda istekli. Ancak Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması için önce Chelsea'den maaş konusunda destek güvencesi alması gerekiyor.
RAKAM FENERBAHÇE İÇİN YÜKSEK
Aubameyang'ın sezonun kalan bölümündeki maaşının 3 milyon pound (68 milyon TL) olduğu öğrenildi. Bu rakam, Sarı- Lacivertliler için fazlasıyla yüksek. Eğer Chelsea, ücretin en az yarısını üstlenmeyi kabul ederse, Fenerbahçe yönetimi harekete geçebilir.
İngiliz basını, Gabonlu yıldızın transfere yaklaşımıyla ilgili henüz detay vermedi. Ancak 33 yaşındaki golcünün, Los Angeles'ı anında reddetmesine rağmen Fenerbahçe konusunda benzer bir tavır almaması, yeşil ışık yakma ihtimalini güçlendiriyor.

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