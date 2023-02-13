Jorge Jesus'tan duygusal deprem paylaşımı

Fenerbahçe, Süper Lig hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Sakatlığını atlatan Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro da takımla çalışmalara başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus, idman sonrası sosyal medya hesabından "Trajediden sonra antrenmana geri döndük. Kalbimiz hala kırık." diye paylaşım yaptı.
Antrenmandan önce futbolcular da toplu halde fotoğraf çektirdi.
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