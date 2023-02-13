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Jorge Jesus'tan duygusal deprem paylaşımı

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jorge Jesus duygusal bir paylaşımda bulundu

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 22:36
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, deprem paylaşımı yaptı

Jorge Jesus'tan duygusal deprem paylaşımı
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Fenerbahçe, Süper Lig hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sakatlığını atlatan Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro da takımla çalışmalara başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. 

Teknik Direktör Jorge Jesus, idman sonrası sosyal medya hesabından "Trajediden sonra antrenmana geri döndük. Kalbimiz hala kırık." diye paylaşım yaptı.

Antrenmandan önce futbolcular da toplu halde fotoğraf çektirdi.

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