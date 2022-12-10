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Polisi 'kafana sıkarım' sözleriyle tehdit etti

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik Parkı yakınlarında, dün saat 21.30 sıralarında, Fatih Caddesi'nden geçen bir takside tartışma olduğunu gören polis ekibi, aracı durdurdu.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:23
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Avcılarda polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi

Polisi 'kafana sıkarım' sözleriyle tehdit etti
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Araçta inen iki kişiden alkollü olduğu belirtilen kişi, taşkınlık yapmaya başladı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, alkollü kişiyi sakinleştirmeye çalışmasına rağmen sonuç alamadı.

"KAFANA SIKARIM" TEHDİTİNDE BULUNDU

Bir türlü sakinleşmeyen ve polislerden birisine sürekli karşı çıkan adam 'Kafana sıkarım' diye tehditte bulundu. Çevredekilerden bir kişi tarafından kaydedilen olayda hakarete uğrayan polis, kendisini engellemek isteyen kişi ile alkollü kişiye biber gazı ile müdahale etti. Arbede sırasında araya giren bir kişi, polisi durdurmak isterken montunu yırttı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan alkollü kişi, çağrılan ambulansı ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polisi tehdit eden Kadir S. ve yanındaki 2 kişinin, gözaltına alındığı öğrenildi. Görgü tanığı Taha Hasan, "Polis takside tartışanları  araçtan indirmeye çalıştı. İki kişi indi. Taksici aracı ileri park ederken aralarında tartışma çıktı. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye çalıştı.

Çok sabırlıydılar. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye ve kafana sıkarım deyince onları ayırmaya çalışan adam polisi durdurmak isterken kolundaki kıyafeti yırttı. Polis diğerinin yanına da giderek onun da gözüne biber gazı sıktı." diye konuştu. (DHA)

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