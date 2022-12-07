Telefondaki teknoloji felakete yol açtı. Polisler 77 yaşındaki kadının evini yanlışlıkla bastı

ABD'de "Bul" uygulaması yüzünden bir kadının evi yanlışlıkla basıldı. Polise dava açan kadın, kapısına gelen SWAT ekibine kapıyı açınca polis arabasına yaka paça götürüldüğünü anlattı.

Apple'ın bu yazılımı polislere bir çalıntı kamyonun yerini göstermeye çalışırken yanlışlıkla Johnson'ın evini de mavi bir daire içerisine aldı. 6 adet silah ve 1 adet iPhone'a ev sahipliği yapan ve aranan çalıntı kamyon haksız bir şekilde ekip aracına götürülen bu büyükannenin garajında değildi ancak Bul maalesef polislerin aksini düşünmesine yol açtı.

Ruby Johnson kendi evinin hukuki ve geçerli bir nedene dayandırılmadan veya kasıtlı bir şekilde arandığını ve bunun yasa dışı bir durumu ihtiva ettiğini ifade etti. Yaşlı kadın bu şok baskın yüzünden psikolojik sorunlarla boğuştuğunu ifade etti.

Çalınan bir kamyonu takip etmekle görevlendirilen Denver Polis Departmanı memuru Gary Staab maalesef bu uygulamanın ona verdiği adresi somut bir delil olarak kabul edip amirinden bir arama emri talep ettiğini duyurdu.

Yapılan aramada peşinde olunan çalıntı kamyon, herhangi bir silah veya bu kamyonla bağlantılı olan bir iPhone bulunamadı. Johnson'ın avukatları Staab'ın yaptığı hatayı beyan etmesi gerektiğini söyledi.

Staab'ın kanıt olarak kabul ettiği mavi daire en az altı farklı mülkü ve dört farklı yapının parçalarını kapsayan bir alanı temsil ediyordu. Johnson'ın yazılı ifadesinde Staab'ın Bul uygulamasını kullanma konusundaki deneyimsizliğini itiraf etmediği belirtildi. Staab gerçekten de Bul uygulamasının nasıl çalıştığını anlatamadı. Dolayısıyla arama izninin aceleyle verildiği ortaya çıktı.

Johnson'a hukuki destek veren Mark Silverstein basına verdiği bir demeçte Dedektif Staab'ın arama izni talep etmek için hiçbir geçerli gerekçesinin olmadığını ve bu polisten sorumlu olan amirin bu talebi veto etmesi gerektiğini ifade etti.

Yapılan bu baskının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Staab, Johnson'ın garaj kapısını kırdı ve evinin tavanına delikler açtı. Yemek odası için satın alınan sandalyelere de zarar veren dedektifin 30 yıllık bir heykelin kafasını kırdığı da öğrenildi.

Bu heykel Johnson'ın en küçük oğlundan aldığı bir hediyeydi. Staab'ın baskın günü Johnson'a bu zararların karşılanmayacağını ve kimseye borçlu olmadığını bildirdi. Üç çocuğunu büyüttüğü evi terk etmeyi bile düşünen büyükanne uyumakta zorlanıyor ve evinin kapısını açmaktan korkuyor. Staab hâlâ bu kişiden özür dilemedi.