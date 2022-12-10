10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mültecileri kafeslerde tutup Türkiye'ye gönderiyorlar. Avrupa Birliği'nde skandal

Mültecileri kafeslerde tutup Türkiye'ye gönderiyorlar. Avrupa Birliği'nde skandal

Sığınmacıları Türkiye’de tutmak için milyarlarca euro harcayan, Avrupa Birliği’nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Batılı basın kuruluşları tarafından haberleştirilen olaya göre, mültecileri Bulgaristan'da kafeslerde tutuyor ve sonrasında ise geri itilmek üzere Türkiye sınırına götürülüyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 14:23
Takip Et

Avrupa Birliği'nde skandal: Mültecileri kafeslerde tutup Türkiye'ye gönderiyorlar

Mültecileri kafeslerde tutup Türkiye'ye gönderiyorlar. Avrupa Birliği'nde skandal
+
Aa
-

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye ve Avrupa'ya doğru yönelen bir sığınmacı dalgası yaşanırken, mülteciler için üye ülkelerine belirlenen politikaların uygulanması konusunda tembihlerde bulunan Avrupa Birliği'nde yeni bir skandal ortaya çıktı.

AB TOPRAKLARINDA "GİZLİ MÜLTECİ HAPİSHANELERİ"
Fransız Le Monde, Alman Der Spiegel, İngiliz Sky News gibi yayın kuruluşlarının bulunduğu bir platform tarafından yapılan ortak araştırma, AB topraklarında gizli 'mülteci hapishaneleri' bulunduğunu ortaya koydu.



KAFESLERDE TUTUP TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDERİYORLAR
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Sredets'te mültecilerin günlerce “kafeslerde” tutulduğu, sonrasında ise geri itilmek üzere Türkiye sınırına götürüldükleri belirlendi. Yayın kuruluşları, küçük bir kasaba olan Seredets'te anaokulu, belediye stadı ve evlerin arasında bir barakaya yerleştirilmiş kafesin Bulgar sınır muhafızları tarafından göçmenleri tutmak için kullanıldığını tespit etti. Muhabirler, 15 Ekim-25 Kasım arasında demir parmaklıkların bulunduğu, çöplerle dolu olan, sokaktan görülebilen ve her defasında erkek mültecilerin bulunduğu yapıyı beş kez görüntüledi.



AB GÖZ YUMUYOR
Durumu Avrupa Birliği açısında daha sorunlu hale getiren ise AB'nin dış sınır ajansı FRONTEX'in olan bitenden haberdar olduğunun ve duruma göz yumduğunun görüntülerle kanıtlanması.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Devran
10.12.2022 15:15
Artık suriyede savaş yok ve son 5 yıldır gelenler suriyede askerlik yapmamak için geliyorlar.Bunlari ilkemize hala alanlar kim.Ümit özdağ senden başka hic kimse çözemez bu işi.  
 
POLİTİKALARI VERİMSİZ
10.12.2022 15:14
IKTIDARIN İÇ POLİTIKASI DIŞ POLİTIKASI OLSUMSUZ SONUÇLARA AÇIK .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
2
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
3
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
6
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Ay - Yıldızlı sporcular İtalya'da madalya için koşacak
﻿Ay - Yıldızlı sporcular İtalya'da madalya için koşacak
﻿Ay - Yıldızlı sporcular İtalya'da madalya için koşacak
﻿Aziz Dostum Çehov AKM'de
﻿Aziz Dostum Çehov AKM'de
﻿Aziz Dostum Çehov AKM'de
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.