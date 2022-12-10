Mültecileri kafeslerde tutup Türkiye'ye gönderiyorlar. Avrupa Birliği'nde skandal

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye ve Avrupa'ya doğru yönelen bir sığınmacı dalgası yaşanırken, mülteciler için üye ülkelerine belirlenen politikaların uygulanması konusunda tembihlerde bulunan Avrupa Birliği'nde yeni bir skandal ortaya çıktı.



AB TOPRAKLARINDA "GİZLİ MÜLTECİ HAPİSHANELERİ"

Fransız Le Monde, Alman Der Spiegel, İngiliz Sky News gibi yayın kuruluşlarının bulunduğu bir platform tarafından yapılan ortak araştırma, AB topraklarında gizli 'mülteci hapishaneleri' bulunduğunu ortaya koydu.







KAFESLERDE TUTUP TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDERİYORLAR

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Sredets'te mültecilerin günlerce “kafeslerde” tutulduğu, sonrasında ise geri itilmek üzere Türkiye sınırına götürüldükleri belirlendi. Yayın kuruluşları, küçük bir kasaba olan Seredets'te anaokulu, belediye stadı ve evlerin arasında bir barakaya yerleştirilmiş kafesin Bulgar sınır muhafızları tarafından göçmenleri tutmak için kullanıldığını tespit etti. Muhabirler, 15 Ekim-25 Kasım arasında demir parmaklıkların bulunduğu, çöplerle dolu olan, sokaktan görülebilen ve her defasında erkek mültecilerin bulunduğu yapıyı beş kez görüntüledi.







AB GÖZ YUMUYOR

Durumu Avrupa Birliği açısında daha sorunlu hale getiren ise AB'nin dış sınır ajansı FRONTEX'in olan bitenden haberdar olduğunun ve duruma göz yumduğunun görüntülerle kanıtlanması.

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