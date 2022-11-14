Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaydedildiği bildirilen görüntülerde, yurt dışından gelen kaçakların gece vakti gizlice tır kasasından indirilip şehre dağıldığı görüntüler paylaşıldı.

Söz konusu videoda araçtan inen onlarca kaçakla ilgili, polise şikayette bulunduklarını belirten genç, " Polisi aramamıza rağmen kimse ilgilenmiyor" diyerek durumun vehametini anlattı.

VİDEONUN ÜZERİNE DÜŞÜLEN NOTTA DİKKAT ÇEKEN İFADELER VAR

Paylaşılan videonun üzerine yazılmış olan "Arkadaşlar burası İstanbul Gaziosmanpaşa, sürekli tırla mülteci genç insanları bırakıyorlar 300 kişiye yakın mülteciyi geceleri ülkeye getiriyorlar.

10 saniye içinde kaçıp gidiyorlar polisi aramamıza rağmen kimse konuyla ilgilenmiyor lütfen yayalım" notu vatandaşın yaşadığı çaresizliği de gözler önüne seriyor. Mültecilerin iddia edildiği oranda geldiği düşünülürse tehlikenin boyutu gözler önüne seriliyor.

ARAÇTAN ÇANTALARIYLA İNİYORLAR...

Videoda, araçtan çantalarıyla inen kaçakların 10 saniye içinde kaçıp gittiğini belirten genç, yaşanan olayın sıklıkla tekrarlandığının altını çizdi.