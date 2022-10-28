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Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak

AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı." mesajını paylaşmasına karşılık verdi. Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:22
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Avrupa Birliğinden Twitter ve yeni sahibi Elon Muska uyarı

Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak
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Breton mesajında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasına atıf yaparak "DSA" etiketini kullandı. Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının "nefret söylemi" gibi internetteki yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.

"HER ŞEYE KATILIYORUM"

AB Komisyonu üyesi Breton, ayrıca, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı.

Videoda Breton Musk'a, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton'a, "Söylediğiniz her şeye katılıyorum." karşılığını veriyor. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci dün tamamlanmıştı. (AA)

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