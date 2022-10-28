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Elon Musk'ın Twitter merkezine girer girmez ilk işi o kişiyi kovmak oldu

44 milyar dolara Twitter’ı satın alan Elon Musk’ın ilk icraatı ses getirdi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:30
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Twitter üst yönetiminde büyük şok. Elon Musk'ın Twitter merkezine girer girmez ilk işi o kişiyi kovmak oldu

Elon Musk'ın Twitter merkezine girer girmez ilk işi o kişiyi kovmak oldu
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Twitter yönetiminde köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanan Elon Musk, hızlı bir giriş yaptı.

Yenicaggazetesi.com.tr'nin ABD basınından aktardığına göre Musk, Donald Trump'ın hesabını askıya alma kararını veren Hukuk Politikası, Güven ve Güvenlik Başkanı Vijaya Gadde’nin görevine son verdi. Gadde bu kararla 2020 seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetmesinde önemli rol oynamıştı.


Gadde'nin Bio kısmından Twitter'ı kaldırdığı görüldü.

CEO SEGAL'İN DE BİLETİ KESİLDİ
Elon Musk'ın ayrıca, CEO Parag Agrawal, CFO'su Ned Segal ve genel danışman Sean Edgett'i de görevden aldığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından Donald Trump’ın hesabının yeniden aktif edilmesi bekleniyor. 2024 seçimlerine hazırlanan Trump’ın Twitter’a dönüp dönmeyeceği ise meçhul.

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Eğlenmek her zaman toplumsal bir eylem olmayabilir
28.10.2022 13:20
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