Elon Musk bir lise öğrencisinden korktu: Güvenlik önlemlerini değiştirdi

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Tesla kurucusu ve CEO’su Elon Musk, uçağını sapık gibi takip eden bir öğrenciden korktu. Genci önlemek için Musk, Federal Havacılık İdaresi Programı’na başvurdu.

Elon Musk, gence paylaşımlarını durdurması için zamanında 5.000 dolarlık para teklifinde bulunmuştu. Ancak para miktarını az bulan Jack Sweeney, bu teklifi reddetti.

Elon Musk’ın uçak rotasını konu edinen ElonJet hesabının şu anda 500 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

Federal Havacılık İdaresi, 2019 yılında PIA adlı bir program başlattı. Böylece uçak sahibi ve ön plandaki kişilere geçici bir kayıt numarası kullanacak. Yani Musk artık anonim olarak uçacak.

Ayrıca bu öğrencinin sadece Musk'ı değil diğer zengin iş insanları olan Jeff Bezos, Bill Gates ve Drake gibi birçok ünlü ismin uçağını da takip etmeye devam ediyor.