27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzman isim uyardı. Kripto para vurguncularının yeni yöntemine dikkat

Uzman isim uyardı. Kripto para vurguncularının yeni yöntemine dikkat

Kripto para vurguncularının yeni yöntemi, "Yok artık" dedirtiyor. Uzman isimden flaş uyarılar.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 22:21
Takip Et

Uzman isim uyardı. Kripto para vurguncularının yeni yöntemine dikkat

Uzman isim uyardı. Kripto para vurguncularının yeni yöntemine dikkat
+
Aa
-

Son yıllarda kripto para borsaları ve alt coinler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri artış gösterdi. Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, Twitter’da yaygın olarak ortaya çıkan coin dolandırıcılığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, son yıllarda milyonlarca kişinin ilgisini çeken kripto borsası ve alt coinlerde yaşanan dolandırıcılık vakaları da artış gösterdi. Özellikle sosyal medya üzerinden yaşanana dolandırıcılıklara dikkat çeken Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"POPÜLER HESAPLARI KULLANIYORLAR" 

Twitter’da coin dolandırıcılığının işleyişine ilişkin gözlemlerini aktaran Çağıl; “Çoğunlukla popüler hesapları kullanıyorlar. Bu hesaplar, halihazırda zaten milyonlarca Twitter kullanıcısına hitap ediyor. Bazı durumlarda ise kendileri doğrudan yeni hesapları büyütüp, geniş kitleleri konsolide etmek amacıyla kullanıyorlar. Bu dolandırıcılar, piyasaya tümüyle hâkim durumdalar.

Hangi coinin ne zaman yükseleceğine ilişkin bilgiye sahipler. Dolayısıyla yüksekken manipülasyon yaratıp kullanıcıları o coini satın alamaya yönlendiriyorlar. Daha sonra ise düşükten tekrardan kendileri satın alarak haksız kazanç elde ediyorlar. Bu noktada bazı coinlerin yüzde 10.000 oranında düştüğünü bile görmek mümkün” İfadelerini kullandı. 

YATIRIMCILAR KİMLERDEN TAVSİYE ALDIKLARINA DİKKAT ETMELİ 

Son olarak kripto para yatırımcılarına önerilerde bulunan Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, “Yatırımcılar kesinlikle kimlerden tavsiye aldıklarına dikkat etmeli. Kişisel kanaatim tavsiye almanın doğru bir yöntem olmadığı yönünde. Elbette otorite haline dönüşmüş ve finansal yatırım araçlarına hâkim olan uzmanlar, bilgi edinmek açısından oldukça iyi birer kaynak.

Bununla birlikte piyasada tamamen kendi çıkarlarını düşünen ve amaçları doğrultusunda tabiri caizse küçük yatırımcıları piyon gibi kullanan manipülatif kişiler de bulunuyor. Bunlara kesinlikle taviz verilmemeli. Yatırımcılara tavsiyem, öğrenme sürecini hızlandırarak kripto para borsalarına ilişkin bilgi edinmeleri yönünde. Ayrıca finansal okuryazarlık da bu işin bir diğer ayağı. Kesinlikle bu konularda bilgili ve eğitimli olunmalı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
2
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
3
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
4
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
5
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
6
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
7
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.