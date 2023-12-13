Avrupa kupalarına veda eden Manchester’da flaş karar

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray'ın da bulunduğu grubu son sırada bitirerek Avrupa'ya veda eden Manchester United’da fatura 5 oyuncuya kesildi.

The Telegraph, İngiliz devinde 5 futbolcunun takımdan gönderileceğini yazdı.

Alınan kötü sonuçların ardından faturayı kesen yönetim, kadro dışı kalan Jadon Sancho ile süre almakta zorlanan Donny van de Beek'i kesin gönderecek.

İngiliz kulübü ayrıca, Casemiro, Raphael Varane ve Anthony Martial'e gelecek olan teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde 30-35 milyon euroluk geliri kaçırması sonrası faturanın bu 5 isme kesildiği haberde özellikle vurgulandı.

AVRUPA'DA YOKLAR

Şampiyonlar Ligi'nde son maçta sahasında Bayern Münih'i ağırlayan Manchester United 1-0 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

Maçta tek gol Kingsley Coman'dan gelmişti.

Bununla birlikte 4 puanda kalan Manchester United, grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda etti.

Daha önce liderliği garantileyen Bayern Münih, 16 puanla son 16 turuna yükseldi.

Manchester United, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 15 gol yiyen tarihteki ilk İngiliz takımı oldu.

Gruptan son 16'ya yükselen diğer takım ise Kopenhag oldu.