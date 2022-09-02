Dolar yine euroyu geçti . Güne çıkışla başladı

Dolar ile euro arasındaki savaş son hızıyla devam ediyor. Geçen hafta bir euro bir dolar öne geçiyordu. Dolar euronun 20 yıllık hükümdarlığına son vermişti ama euro bayrağı dün 18,27 ile geri almıştı. Dolar ise 18 lira 21 kuruşta kalmıştı.

Dolar bugün yönünü yukarıya çevirdi. 18 lira 22 kuruşla bu yılın rekoruna imza attı. Bu sefer euro doları yakalayamadı. Çünkü euroda 11 kuruşluk düşüş yaşandı ve doların gerisinde kaldı. Haftanın son gününde euro 18,16 liradan işlem görüyor.

Dolar, Euro 20 yıllık önderliğine son vermişti ancak Avrupa para birimi euro doları yine yakaladı ve geçti. 18 lira 7 kuruşa düşmüştü. Harekete geçen euro bugün 18 lira 27 kuruştan işlem görüyor.

Altın ise dünkü düşüşün ardından yatay seyrediyor. Bin liranın altında işlem gören gram altın 996 lira. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1701 dolardan işlem görüyor.