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Doları ve Euro’yu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda neler olacağını açıkladı

Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir, bu ay sonundan itibaren dolar kıtlığı yaşanacağını açıkladı. Dolar kıtlığının Türkiye için iki sonuca neden olacağını uyarılarıyla birlikte anlattı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 08:50
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:33
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Herkes hazırlıklı olsun. Doları ve Euro’yu önceden bilen adam dolarda ne olacağını açıkladı. Ekonomist Remzi Özdemir herkes hazırlıklı olsun dedi

Doları ve Euro’yu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda neler olacağını açıkladı
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YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası’nın doların yükselmemesi için piyasaya sürekli müdahale ettiğini belirterek “Merkez Bankası adeta mendil açarak topladığı döviz rezervini hoyrat bir şekilde piyasaya müdahalede kullanıyor. Nitekim son bir aya baktığımız zaman Rusya’dan Akkuyu’dan dolayı gelen 15 milyar dolar var. Yine Körfez sermayesi ve borsa ve Eurobond’a gelen 5 milyar dolar daha var. Yaklaşık olarak 6 -7 milyar dolar da turizm geliri var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda 25 milyar dolar ülkenin kasasına dolar girişi oldu.” dedi.

DOLAR NEDEN DÜŞMÜYOR

Özdemir, ülkeye dışarından son bir ay içerisinde 25 milyar dolar girmesine rağmen neden doların hala yüksek olduğu sorusuna “Bunun da tek bir nedeni var o da Türkiye’nin dış ticaret açığının büyük olması ve üretmeyen bir ülke olmasıdır.” cevabını verdi.

Özdemir, Türkiye’nin ticaret açığının sürdürülebilir bir seviyede olmadığını açıklayarak “Ekmeğinden samanına kadar birçok temel gıdayı dahi ithal ettiği için müthiş bir döviz açığı var. Nitekim en son TÜİK verilerine göre Türkiye’nin bir önceki ay ticaret açığı 10 milyar dolar. Bu finanse edilebilecek sürdürülebilir bir olay değil.” ifadelerini kullandı.

“YA FİYATLAR ÇOK YÜKSELECEK YA DA KITLIK OLACAK”

Dış ticaret açığının bu seviyede seyretmesinin Türkiye’ye etkilerinin nasıl olacağını sorusuna ise Özdemir şu yanıtı verdi:

“Önünde sonunda patlayacak. Bu patlama sonrasında da önümüze iki seçenek çıkacak. Birincisi fiyatlar çok ciddi artacak. İkincisi ise buğday dâhil olmak üzere doğalgaz hatta benzini bile bulamayacağız. Neden bulamayacağımızı da açıklayayım. Çünkü dolarımız olmadığı için bulamayacağız.”

“DOĞALGAZ ALMAK İÇİN 1 MİLYAR EURO BORÇ ALINDI”

BOTAŞ’ın doğalgaz alabilmek için 1 milyar Euro borçlandığını dile getiren Özdemir, “BOTAŞ, en son doğalgaz alabilmek için uluslararası piyasalardan 1 milyar Euro borçlandı. Üretmeyen böyle bir ülkede ne kadar dolar girerse girsin önünde sonunda kur krizi yaşanacak.” dedi.

MERKEZ BANKASI REZERVİ EKSİ 60 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası rezervinin aynı seviyede durduğunu söyleyen Özdemir, nedenini ise şu şekilde açıkladı:

İkinci olay Merkez Bankası’nın kasasının boş olması yani eksi 60 milyar dolar rezerv hala geçerliliğini koruyor. Ülkeye 20 milyar dolar girdi diyoruz ama Merkez Bankası’nın rezervi hala eksi 60 milyar dolar seviyesinde.

FED PİYASADAN DOLAR ÇEKECEK, HERKES HAZIRLIKLI OLSUN

ABD'nin merkezi bankacılık sistemi olan Federal Rezerv Sistemi’in (FED) bilanço küçültmeye giderek piyasadan dolar çekeceğini dile getiren Özdemir, “Hazırlıklı olun” diyerek uyardı.

Özdemir, FED’in bu hareketinin gıda kıtlığına neden olacağını ve eylül ayından sonra daha zor bir ekonomik sürece girileceğini belirterek “Bir de tabii ki uluslararası piyasalara bakmak lazım. FED önümüzdeki günlerde bilanço küçültecek. Yani, piyasadan dolar çekecek. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri çok olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye’nin ciddi anlamda bir dolar kıtlığı yaşamasına neden olacak. Bu dolar kıtlığına sadece kurun yükselmesi olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda gıda kıtlığına da neden olacak. Eylül ayından sonra Türkiye’yi zor bir dönem bekliyor. Herkes hazırlıklı olsun.” dedi.

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Şaşkın Vatandaş
2.09.2022 10:00
"Herkes hazırlıklı olsun". Nasıl hazırlanalım mesela, milyonlarca dolar alıp bir kenara mı koyalım,birkaç ton buğday alıp stok mu yapalım? Nasıl hazırlıklı olacağımızı söyleseler de hemen yapsak.  
 
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