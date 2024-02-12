Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz mesajı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyesi Pablo Hernandez de Cos'a, Merkez Bankası'nın martta açıklanacak enflasyon ve ekonomik büyüme görünümü, faiz oranlarının ne zaman düşürülmeye başlanacağına karar verilmesinde çok önemli olacağını söyledi.

Cos, Politis'e verdiği mülakatta, "Projeksiyonlar, öncelikle ilgili riskleri dikkate alarak yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize ulaşılacağından yeterince emin olup olmadığımızı, ikinci olarak da simetrik hedefimize ulaşmayla uyumlu oran yolunu değerlendirmenin anahtarı olacak" ifadelerini kullandı.

"Son çeyreklerde tahmin hataları çok küçük ve hatta negatif oldu, bu da enflasyon rakamlarının tahminlerin bir miktar altında kaldığı anlamına geliyor" ifadelerini kullanan De Cos, 20 ülke ekonomisindeki dezenflasyonun oldukça ilerlemiş olduğunu ve önümüzdeki çeyreklerde de devam edeceğini düşünüyor.

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