Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz mesajı

Cos, Politis'e verdiği mülakatta, "Projeksiyonlar, öncelikle ilgili riskleri dikkate alarak yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize ulaşılacağından yeterince emin olup olmadığımızı, ikinci olarak da simetrik hedefimize ulaşmayla uyumlu oran yolunu değerlendirmenin anahtarı olacak" ifadelerini kullandı.

"Son çeyreklerde tahmin hataları çok küçük ve hatta negatif oldu, bu da enflasyon rakamlarının tahminlerin bir miktar altında kaldığı anlamına geliyor" ifadelerini kullanan De Cos, 20 ülke ekonomisindeki dezenflasyonun oldukça ilerlemiş olduğunu ve önümüzdeki çeyreklerde de devam edeceğini düşünüyor.