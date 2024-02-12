Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi "yumuşak iniş" senaryolarını desteklerken, dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi de yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Aralık ayı enflasyon verisindeki aşağı yönlü revizyonun önemli olduğunu belirten analistler, bunun faiz oranlarını düşürmeye başlamak amacıyla enflasyon baskılarının sürdürülebilir şekilde azaldığına dair daha fazla kanıt arayan Fed için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların radarında olduğunu söyleyerek, piyasalarda Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Söz konusu gelişmeler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 ile haftaya başlarken, dolar endeksi de 104 seviyesinde yatay seyirde başladı.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en çok hissedildiği bölge olan Avrupa'da verilerden karışık sinyaller olduğunu belirterek, bu hafta bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin merkez bankalarının önümüzdeki süreçte atacağı adımlara yönelik sinyal verebileceğini vurguladı.