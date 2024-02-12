Piyasa Fed projelerine yakınsıyor

Kaynak: Bloomberght
Piyasa Fed projelerine yakınsıyor
Son yıllarda Fed’in verdiği faiz mesajlarına rağmen farklı beklentileri fiyatlayan tahvil traderları nihayet Fed projeksiyonlarına yakınsıyor.

Yatırımcılar türev piyasalarda 2024 için dört, en fazla beş faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Bu beklenti, aralık ayındaki en az yedi faiz indirimi iken ciddi bir geri çekilme anlamına geliyor.

Fed üyelerinin projeksiyonları ise halen toplamda 75 baz puan olmak üzere üç kez faiz indirimi yapılması sinyalini piyasalara veriyor.

Piyasaların bugün daha düzgün fiyatlandığını söyleyen Penso Advisors Kurucusu Ari Bergmann “Fed’den enflasyonun düşüşünü gördükleri için sigorta niteliğinde faiz indirimi yapmak istedikleri mesajını aldık” ifadelerini kullandı.

Salı günü açıklanacak ABD ocak yıllık TÜFE verisi için beklenti yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a gerileme gösterebileceğine işaret ediyor.

Buna göre çekirdek enflasyonun yüzde 3,9’dan yüzde 3,7’ye sınırlı gerilemesi beklenen ihtimaller arasında yer alıyor.

Fed’in faiz artışlarında ne kadar ilerleyeceğini öngöremeyen traderlar 2022’de ABD Hazine tahvillerindeki sert kayıplarla zarar yazmış, Mart 2023’teki bankacılık krizinde Fed’in faiz artışlarına ara vereceğini tahmin ederek yine yanılmışlardı.

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