Avrupa Parlemantosu Katar'ı kınadı

AB yönetim organı Dünya Kupası için 320 milyon dolar harcayan Katar'ın İşçi Destek ve Sigorta Fonunu genişleterek tüm göçmen işçilere ve ailelerine tazminat ödemesine yardım etmesi için çağrıda bulundu.

Uyarı ücretlerin kötüye kullanılması sonucu oluşan işçi ölümleri ve "diğer insan hakları ihlalleri"ni kapsıyor.

Karar, Katarlı yetkililere, iş başında öldüğü bildirilen tüm işçi vakalarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar yürütmesi ve güvenli olmayan çalışma koşullarından kaynaklandığı belirlenen ölümlerin ailelerine tazminat sağlaması için baskı yapıyor.