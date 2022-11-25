Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na milli takımımız katılamadı ama şarkıcı Zeynep Bastık katıldı.
Zeynep Bastık, Katar'ın başkenti Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanındaki organizasyonda sahne aldı.
Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, 45 dakika sahnede kaldı.
Bastık'ın konser için 250 bin dolar alacağı iddia edildi.
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