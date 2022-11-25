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Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı

A Milli Takım Dünya Kupası elemelerini geçerek Katar'da yer alamadı ama Zeynep Bastık dün gece Dünya Kupası'nda adeta şov yaptı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 00:09
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Zeynep Bastık, Portekiz-Gana maçı sonrası Katar'da şov yaptı

Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
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Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na milli takımımız katılamadı ama şarkıcı Zeynep Bastık katıldı.

Zeynep Bastık, Katar'ın başkenti Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanındaki organizasyonda sahne aldı.

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, 45 dakika sahnede kaldı. 

Bastık'ın konser için 250 bin dolar alacağı iddia edildi.

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