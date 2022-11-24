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Katar'da Brezilya şov

Her Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya Katar'da fırtına gibi başladı...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:56
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Brezilya Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti

Katar'da Brezilya şov
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2022 Katar Dünya Kupası G Grubu karşılaşmasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'ndaki mücadeleyi Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 63 ve 73. dakikalarda Richarlison attı. Kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Richarlison, ilk maçında iki kez fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki yıldız, ikinci golünde vurduğu vole ile harika bir gole imza attı.

Brezilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Neymar sakatlık yaşadı. PSG'nin yıldız ismi, 80. dakikada kenara geldi ve yerini Antony'e bıraktı.

Bu sonucun ardından 3 puanı cebine koyan Brezilya, grupta liderliğe yükseldi. Sırbistan ilk maçların ardından grupta son sırada yer aldı.
Brezilya, grubun ikinci maçında 28 Kasım'da İsviçre ile karşılaşacak. Sırbistan, Kamerun'la kozlarını paylaşacak.
İlk maçların ardından G Grubu'nda puan durumu:

1-Brezilya: 3 puan
2- İsviçre: 3 puan
3- Kamerun: 0 puan
4-Sırbistan: 0 puan

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