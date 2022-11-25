Brezilya'nın neden favori olduğunu açıkladı

G Grubu’nun iki öne çıkan ekibi Brezilya ile Sırbistan, Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana en etkileyici maçlardan birini oynadı. Sırplar ilk yarıda direnip skoru 0-0’da tutsa da Sambacılar, Richarlison ile sonuca gitti. Attığı 2. golle belki de turnuvanın en şık golüne şimdiden imza atan Richarlison, geceye damga vurdu.

Dünya Kupası’nın en önemli favorilerinden Brezilya, G Grubu’ndaki ilk maçında kupanın sürpriz yaratabilecek ekiplerinden biri olan Sırbistan’la kozlarını paylaştı.

Her anlamda kupaya çok iyi hazırlanan iki ekibin dişe diş karşılaşması oldukça tempolu başladı. Ancak Sırplar; gerek güçlü fizikleri, gerekse doğru kurguladıkları oyun mantalitelerinin verdiği katkıyla rakiplerine ilk 45 dakika itibariyle, “Dur” dedi.

ATAKLAR VANJA’NIN ELLERİNDE ERİDİ

2018 Dünya Kupası’nda yine aynı grupta yer alan Brezilya ile Sırbistan’a o dönem İsviçre ve Kosta Rika eşlik ediyordu.

Bu defa ise Kosta Rika yerine Kamerun’la bu üçlü aynı gruba düştü.

Sırbistan için kilit nokta, teknik bir futbol oynayan rakibini sertlikte durdurmaktı. Brezilya’nın ilmek ilmek işlediği ataklar ilk 45’te kaleci Vanja’nın ellerinde eriyip gitti.

SIRPLARIN FREKANSI YETMEDİ

İkinci devreye frekansını artırarak çıkan Brezilya’nın bulunduğu bantın yüksekliğine Sırbistan yetişemedi. Sırpların hücumlarına karşı Brezilya defansı kemik gibi durdu.

Akan oyun ya da set oyununda gol atamayacağını her hâlinden belli eden Sırplar, duran toplara yönelse de Neymar ve arkadaşları kalelerini çok iyi korudu.

KİLİDİ AÇACAKLARINI BELLİ ETTİLER

Brezilya ikinci 45 dakika itibariyle ataklarını iyice sıklaştırdı. Kaleci Vanja’ya takılan Sambacılar için 55. dakikadan sonraki ataklarda gol, “Geliyorum” demeye başladı.

Uzaktan sert şutunda Alex Sandro, 60’ta yan direğe takıldı. Hemen 2 dakika sonra Vinicius Jr’ın şutunu kurtaran kaleci Vanja, defansı Richarlison’u savunamayınca seken topta gelen vuruşla ağlarının sarsılmasını önleyemedi.

DURAN TOP KOZUYLA TUTUNDULAR

Sırbistan golü yedikten sonra geri adım atan ve savunmaya ağırlık verip yorulan rakibini kontralarla vurmayı planlayan Brezilya, rakibinin duran toplarla etkili olma çabalarını engelleyemedi.

Sırplar, 70’e dek yakaladıkları kornerlerden uzun boylarının da getirdiği avantajla faydalanmaya ve skor üretmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

RICHARLISON FİŞİ ÇEKTİ

Oyunda tempo azalmışken bir anda turnuvanın golü geldi! Richarlison, 73. dakikada Vinicius Jr’ın ayağının dışıyla attığı müthiş pasta, spektaküler bir hareketle topu havada kontrol etti, yönünü değiştirdi ve muhteşem şekilde -havada- sağına çekerek vole ile ağlara yolladı: 2-0.

Bu gol aynı zamanda Sırbistan’ın fişini de çekiyordu âdeta…

“FAVORİ BİZİZ!” DEDİLER

Kalan sürede iyice yorulan ve hem mental hem fiziksel anlamda oyundan düşen Sırbistan, Brezilya akınlarının karşısında etkisiz kaldı. Casemiro’nun 81’deki şutu üst direkte öyle bir patladı ki; tribünler bile yerinde duramadı. Kaleci Vanja, kalan dakikalarda tek başına direndi ve farkı önledi.

Brezilya 3 puana 2 golle uzanırken, “Bu kupanın favorisi biziz!” dedi. Sırbistan ise maçı 1 isabetli şut dahi atamadan tamamladı.

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