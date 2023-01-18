Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da garantiledi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sonuçla iki maçı kalmasına rağmen grubunu lider bitirmeyi garantiledi.



Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Stefan Cesare (İtalya), Juraj Mokry (Slovakya)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Hyrman (Aybüke Çetinay)

Maritza: Angelova, Dudova, Koeva, Krivoshiska, Slavcheva, Hristoskova (Monova, Guncheva, Pashkuleva, Drumeva, Kolarova, Milicevic)

Setler: 25-14, 25-16, 25-5

Süre: 55 dakika (19, 20, 16)