18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da garantiledi

Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da garantiledi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'yı 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit grubunu lider bitirmeyi garantiledi

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:41
Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit Bulgar rakibini 3-0 yendi

Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da garantiledi
+
Aa
-

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sonuçla iki maçı kalmasına rağmen grubunu lider bitirmeyi garantiledi.


Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Stefan Cesare (İtalya), Juraj Mokry (Slovakya)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Hyrman (Aybüke Çetinay)

Maritza: Angelova, Dudova, Koeva, Krivoshiska, Slavcheva, Hristoskova (Monova, Guncheva, Pashkuleva, Drumeva, Kolarova, Milicevic)

Setler: 25-14, 25-16, 25-5

Süre: 55 dakika (19, 20, 16)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
1
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
2
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
3
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
4
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
5
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
7
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.