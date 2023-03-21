21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Köln'de binlerce Beşiktaşlı buluştu. Anlamlı organizasyon

Köln'de binlerce Beşiktaşlı buluştu. Anlamlı organizasyon

Avrupalı Beşiktaşlılar 'Bırakmam Seni Türkiyem" yardım organizasyonunda bir araya geldiler.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:26
Takip Et

Avrupalı Beşiktaşlılar Köln'de bir araya geldi

Köln'de binlerce Beşiktaşlı buluştu. Anlamlı organizasyon
+
Aa
-

Avrupa ülkelerinde faaliyetlerde bulunan Beşiktaş dernekleri ile taraftar grupları, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen “Bırakmam Seni Türkiyem” yardım organizasyonunda bir araya geldiler.

Buluşmaya; Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, eski yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban, Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (ABİSAD) ile Adana Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de katıldılar.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 2500 taraftarın katıldığı etkinlikte elde edilen gelir, Beşiktaş'ın deprem bölgesinde okul inşa etmek amacıyla başlattığı “Bırakmam Seni Türkiyem” kampanyasına bağışlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
5
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
6
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
7
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Premier Lig'de flaş oruç kararı
﻿Premier Lig'de flaş oruç kararı
﻿Premier Lig'de flaş oruç kararı
﻿MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci tamamlandı
﻿MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci tamamlandı
﻿MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci tamamlandı
﻿Çorum'da dehşet anları
﻿Çorum'da dehşet anları
﻿Çorum'da dehşet anları
﻿Kayseri’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı  
﻿Kayseri’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı  
﻿Kayseri’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.