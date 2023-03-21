Köln'de binlerce Beşiktaşlı buluştu. Anlamlı organizasyon

Avrupa ülkelerinde faaliyetlerde bulunan Beşiktaş dernekleri ile taraftar grupları, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen “Bırakmam Seni Türkiyem” yardım organizasyonunda bir araya geldiler.

Buluşmaya; Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, eski yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban, Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (ABİSAD) ile Adana Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de katıldılar.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 2500 taraftarın katıldığı etkinlikte elde edilen gelir, Beşiktaş'ın deprem bölgesinde okul inşa etmek amacıyla başlattığı “Bırakmam Seni Türkiyem” kampanyasına bağışlandı.