Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı

Avrupa'nın önde gelen jet kiralama firmalarından olan Victor, Abu Dabi merkezli havacılık yatırım şirketi tarafından satın alındığını duyuruldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Avrupa'nın önde gelen jet kiralama firmalarından olan Victor, Abu Dabi merkezli bir havacılık yatırım grubu tarafından satın alındığını duyurdu. Bu stratejik satın alma, Victor'un operasyonlarını yeni pazarlara genişletme ve sektördeki konumunu güçlendirme fırsatını beraberinde getiriyor.

Victor'un ortak CEO'su Toby Edwards, bu satın almanın Victor için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu satın alma, vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için finansal ve stratejik destek sağlayacaktır. Victor, havacılığı daha sürdürülebilir hale getirme konusundaki liderliğini sürdürecek ve Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı gibi en güvenilir karbon emisyonu azaltma çözümlerini benimseyecektir. Ancak satın alma, Victor'ın şeffaf, yüksek kaliteli hizmet anlayışını etkilemeyecek; müşterilerimiz yine aynı güvenilir ve kaliteli hizmeti bekleyebilirler" dedi.

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