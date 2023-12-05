Takla atan araçtan sapa sağlam çıktı arkadaşının omuzunda böyle poz verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 gencin içinde bulunduğu otomobil. kontrolden çıkarak takla attı. Kazadan araçtakiler burnu bile kanamadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü kazadan sonra arkadaşının sırtına çıkıp, poz verdi.

Kaza, Havuzlar-Türkgücü yolu Türkgücü Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden İbrahim G. idaresindeki 20 FD 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücü İbrahim G. ve 4 arkadaşı, şarampole yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Plakasını alamadıkları bir aracın kendilerini sıkıştırdığını öne süren sürücü İbrahim G., direksiyon kontrolünü kaybedince kaza yaptığını ifade etti. Öte yandan kaza yapan sürücü İbrahim G., arkadaşını sırtına alarak altından sağ çıktıları arabanın önünde fotoğraf çektirip poz verdi.