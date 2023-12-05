GTA 6’nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Çıkış tarihini duyurdular

Rockstar’ın geliştirdiği ve uzun yıllardır beklenen oyunu GTA 6’nın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyunla ilgili ilk bilgiler yer alırken çıkış tarihi de açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
GTA 6’nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Çıkış tarihini duyurdular

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YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Eğlence dünyasının en büyük markalarından biri olan GTA’nın yıllardır beklenen oyunu GTA 6’nın fragmanı sonunda yayınlandı. Oyunun geliştiricisi Rocsktar fragmanı Türkiye saati ile 17.00’da yayınlamayı planlıyordu ve sosyal medyada açıklama yapmıştı. Ancak bir hacker grubu gece saatlerinde fragmanı sosyal medyada yayınladı ve büyük çılgınlık başladı. Rocstar ise gece saat 02.30’da YouTube kanalında beklenen fragmanı resmen yayınladı. Fragman 6 saat içinde 40 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı.

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GTA 6’nın fragmanında oyunla ilgili ilk detaylar yer aldı ve bazı sızıntıların gerçek olduğu ortaya çıktı. Fragmandan elde edilen bilgilere göre oyun bizi yeniden Vice City’ye götürecek. Günümüz dünyasında geçen oyunda ana hikaye bir erkek ve bir kadın karakter üzerinden anlatılacak. Modern bir ‘Bonnie ve Clyde’ hikayesi anlatacak oyunda bolca soygun olacak.

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Oyunun günümüz dünyasında geçmesi bolca sosyal medya paylaşımı da görmemizi sağlıyor. Fragmandaki en dikkat çeken unsurlardan biri TikTok benzeri paylaşımlar oldu. Öte yandan bir GTA filminden bekleneceği üzere bolca sokak çetesi ve parti görüntüleri de fragmanda yer alıyor.

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Rockstar’ın geliştirdiği GTA oyunları ‘Amerikan rüyası’ ve toplumun dejenere olmasını eleştiren yapımlar olarak biliniyor. Bu oyunda da yoğun bir hiciv dili kullanılması bekleniyor.

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Öte yandan fragmanın görüntü kalitesi de oyunun grafiklerinin ne kadar iyi olabileceği konusunda fikir veriyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar, fragmanda GTA 6’nın 2025 yılında çıkacağını açıklarken tam tarih vermedi. Oyunun kesin çıkış tarihinin önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

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GTA 6 PC’YE GELECEK Mİ?

Rockstar, GTA 6’nın hangi platformlarda yayınlanacağını henüz açıklamadı. Ancak genellikle Rockstar oyunlarını önce Play Staiton’da yayınlarken yaklaşık 1 yıl sonra PC’de çıkarıyor. Ancak GTA 6’nın tüm platformlarda çıkması bekleniyor.

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