Japonya’dan zayıf hanehalkı harcamaları verisi

Cuma günü açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları ocakta bir önceki yıla oranla %6,3 azalış gösterdi. Bu, Şubat 2021’den bu yana en büyük düşüş olduğunu gösterdi. Hanehalkı harcamaları aralıksız 11. ayda gerileme gösterirken, Bloomberg anketinde %4,1’lik gerileme tahmin edilmişti.

Hanehalkı harcamaları bir önceki aya oranla %2,1 azaldı. Güçlü ücret verileri ve yıllık ücret görüşmelerindeki umut verici gelişmelerin yanı sıra bazı hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar perşembe günü piyasaların BOJ’dan mart ayında bir faiz artışı fiyatlamasına sebep olmuştu.