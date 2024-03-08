Japonya’dan zayıf hanehalkı harcamaları verisi

Kaynak: Bloomberght
Japonya’dan zayıf hanehalkı harcamaları verisi
Japonya’da 2007’den beri ilk faiz artışının mart ayında gelebileceğine yönelik fiyatlamalar artarken, ülkede bu sabah zayıf bir hanehalkı harcamaları verisi geldi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları ocakta bir önceki yıla oranla %6,3 azalış gösterdi. Bu, Şubat 2021’den bu yana en büyük düşüş olduğunu gösterdi. Hanehalkı harcamaları aralıksız 11. ayda gerileme gösterirken, Bloomberg anketinde %4,1’lik gerileme tahmin edilmişti.
Hanehalkı harcamaları bir önceki aya oranla %2,1 azaldı. Güçlü ücret verileri ve yıllık ücret görüşmelerindeki umut verici gelişmelerin yanı sıra bazı hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar perşembe günü piyasaların BOJ’dan mart ayında bir faiz artışı fiyatlamasına sebep olmuştu.

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