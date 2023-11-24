Ayağını denk al! Galatasaray 'sela'nı okutur! Böyle tehdit görülmedi

Volkan Aliakar, Murat Ağırel'in şike ve yasa dışı bahis iddialarından rahatsız olan iki gazetecinin canlı yayındaki skandalının perde arkasını yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ayağını denk al! Galatasaray 'sela'nı okutur! Böyle tehdit görülmedi

Milli aralar futbolseverler için zordur. Gönül verdikleri takımlarından uzak kalırlar.

Ancak bu kez durum farklıydı.

Önce Almanya zaferiyle keyiflendik ardından Galler karşısında istediğimiz sonucu alıp 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne lider giderek adeta mest olduk.

Önümüzdeki 4 ay boyunca milli ara olmayacak. Artık herkes rahatlayabilir! Kısır iç çekişmelere dönebiliriz.

Hakem kararları yine gündemin ilk sırasındaki yerini alacak. Herkes kendi penceresinden "Adalet" arayışına girecek. "Spor programı" adı altında bağırışlar, çağırışlar, aba altından sopa göstermeler... Tehdit bile var.

Hatta dün gece bir youtube kanalında konuşulanlar artık bu işin nerelere varabileceği konusunda net bir tablo ortaya koydu. Gazeteciler (!) başka bir gazeteciyi işini yaptığı için "sela"sını okutmakla tehdit etti.

Böylesini ilk kez görüyorum!

Yasa dışı bahis ve yolsuzluk iddiaları, Dilan-Engin Polat dolandırıcılık soruşturması, Tuzlaspor'daki "bilet olayı", Eyüpspor'un oyuncu transferleri ve aralarında eski futbolcuların da bulunduğu "Fatih Terim Fonu" ile ilgili yazıları gündem yaratan Murat Ağırel için kullanılan ifadeler inanılır gibi değil...

Programın yorumcularından Nevzat Dindar, "Murat Ağırel, ayağını denk al. Açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap, amenna. Bu yönünü kimse eleştiremez. Ama yaptığın son dönemdeki paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da kabul edilebilir değil" dedi.

Diğer yorumcu Alper Mert de Ağırel'i, "Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Son bir şey söyleyip kapatıyorum. Arkadaşlar unutmayın, evden Galatasaray’ın cenazesi diye gidersiniz, Galatasaray bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor" diye tehdit etti.

Peki neden? Murat Ağırel; Fenerbahçe taraftarıymış, Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyormuş!

Herkes gibi gazeteciler de takım tutabilir. Kişinin özel hayatında ne düşündüğü hangi ifadeleri kullandığı kendisini bağlar.
Bir yere kadar sert eleştiriler prim yapıyor, özellikle "haklarını koruduğu" takım taraftarlarından yoğun ilgi görüyor, para kazandırıyor bunu da biliyorum...

Ancak milyonların peşinden koştuğu bir spor organizasyonunda; "Gazetecilik" adı altında "Eleştiri" sınırlarını alt-üst ederek bu sözler sarf edilemez, edilmemeli.

Hele ki işi gereği sorular soran, cevaplar arayan, kamuoyunu aydınlatmaya çalışan, kısacası "Gazetecilik" yapan kişi için asla!

Biz büyüklerimizden böyle gördük.

İlgili Haberler
Canlı yayında gazeteciden gazeteciye ölüm tehdidi: Bir bakmışsın Galatasaray selanı okutur
Montella'dan VAR'ı beğenmeyen Galli gazeteciye tarihi cevap. Salon bir anda buz kesti
Öne Çıkanlar
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı Gündem
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak Yaşam
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi Gündem
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü Dünya
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor Sağlık
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor