Ankaragücü Antalya'da karalar bağladı. Emre Belözoğlu yıkıldı

Ligde kalma mücadelesi içinde olan Ankaragücü zorlu Antalya deplasmanındaydı.

İki takım da milli araya kritik galibiyetler alarak girmişti.

Antalyaspor; Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorla devirirken, Ankaragücü de sahasında yine 2-1 kazanmıştı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başkent temsilcisi maça iyi başlayan taraf oldu.

Ali Sowe ve Ali Kaan Güneren ile iki net fırsat yakalayan Sarı-Lacivertliler'e, kaleci Leite gol şansı tanımadı.

Buna karşılık ev sahibi Antalyaspor da zaman zaman etkili olsa da çok net pozisyon üretemedi.

İlk yarı golsüz sona erecek derken sahneye Erdoğan Yeşilyurt çıktı.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Kaluzinski'nin harika ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan, Antalyaspor'u öne geçirdi.

Soyunma odasına 1-0 geride giren Ankaragücü ikinci yarıya da etkili başladı.

Oyunun hakimi olan, topu istediği gibi çeviren Başkent ekibi, rakip kale önüne kadar iyi bir şekilde geldi, ancak son paslarda başarılı olamayınca tehlike oluşmadı.

64. dakikada Ankaragücü maçın başından bu yana aradığı golü buldu. Hızlı gelişen atakta Efkan topu filelere gönderip skoru dengeledi.

76. dakikada Ankaragücü Ali Sowe ile ikinci gole çok yaklaştı, ancak defans araya girdi. 1 dakika sonra Ali Sow bu kez de Leite engeline takıldı. 79'da Chatzigiovannis'in şutu direkte patladı. Son olarak 90+4'te Efkan'ın golü geldi. Ancak pozisynun başlangıcında ofsayt tespit edilince Ankaragücü hak ettiği galibiyete ulaşamadı.

Avrupa Kupaları hedefindeki Antalyaspor bu beraberlikle puanını 42'ye yükseltti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü de 34 puana ulaştı.