Fenerbahçe'deki büyük sırrı Volkan Aliakar ortaya çıkardı. Olympiakos maçında bunu yapacak

Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından tarihi bir öneme sahip maç geldi çattı...

Sarı-Lacivertli takım yarın saatler 22.00'yi gösterdiğinde deplasmanda 3-2 yenildiği Olympiakos'u, Kadıköy'deki mabedinde ağırlayacak.

Kalplerimiz; Avrupa'daki tek temsilcimiz konumundaki Fenerbahçe ile birlikte atacak.

En azından öyle olmalı.

Süper Lig'de yaşanan kısır tartışmaları bir maçlığına kenara bırakıp Fenerbahçe'ye destek vermeliyiz. Çünkü Sarı-Lacivertli ekibin alacağı galibiyet ülke puanı açısından da altın değerinde.

Fenerbahçe; Olympiakos'u yendiği takdirde sadece UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı göstermeyecek. Geçen yıl 11.8 puan ile kırılan bir sezonda en yüksek ülke puanı toplama rekorunu da 12'ye çıkaracak.

Gönül verdiğimiz takımların gelecek yıllarda Avrupa'da katılacağı organizasyonları düşünerek hareket etmeliyiz.

Tabi burada Fenerbahçe'ye de büyük görev düşüyor. İsmail Kartal; ilk maçtaki hatalarını tekrarlamamalı tüm kozlarını sahaya sürmeli. Sakatlık veya yorgunluk gibi bahanelerin kabul edilmeyeceği bir maç bu. Hem İsmail Kartal hem de futbolcular tamamen bu karşılaşmaya konsantre olmalı.

Fenerbahçe topuyla tüfeğiyle Yunan rakibine Kadıköy'ü dar etmeli. Futbolcular sahada taraftarlar tribünde o baskıyı Olympiakos'a iliklerine kadar hissettirmeli.

Turu geçtiği taktirde Fenerbahçe; UEFA Konferans Ligi Kupası'na sadece 3 maç uzaklıkta olacak.

Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası'nı, ardından da Süper Kupa'yı kazandı. Hep birlikte alkışlamadık mı onları.

Adı ne olursa olsun, bir kulübümüzün Türkiye'ye yıllar sonra Avrupa Kupası getirmesi gururlandırmaz mı bizleri?

Bu duygularla maçı izleyelim, Fenerbahçe'yi kalpten destekleyelim!