TFF'nin Fenerbahçe'ye yaptığı son kötülüğü açıkladı. Yunan federasyonu bile bunu yapmazdı. Volkan Aliakar yazdı

Fenerbahçe; kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkıyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde Olympiakos deplasmanına çıkacaklar. Saatler 19.45'i gösterdiğinde tüm Türkiye'nin kalbi onlarla birlikte atacak.

Neden mi?

Çünkü Sarı-Lacivertli ekibin alacağı her sonuç ülke puanı açısından da altın değerinde.

Fenerbahçe galibiyetinde ülke puanına sağlayacağı +0.5 puanın ekstra bir anlamı daha var. Bu sezon Avrupa’da mücadele eden dört temsilcimizden Fenerbahçe 4.5, Galatasaray 3.875, Beşiktaş 2.25, Adana Demirspor ise 0.875 puan katkı sağlayarak 11.5 puana elde etmemizi sağladı.

İki Olympiakos maçından herhangi birinde alınacak bir galibiyet geçen sene 11.8 puan ile kırdığımız bir sezonda en yüksek ülke puanı toplama rekorunu bu sene 12 puana taşıyacağız.

Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nun bundan haberi var mı? Tabii ki yok!

Olsaydı Süper Kupa cezalarını tarihi maçın başlamasına 3 saat kala açıklar mıydı?

Süper Kupa'da Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıkıp, sahadan çekilen Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Ayrıca Sarı-Lacivertli kulübe 4 milyon TL para cezası kesildi. Yönetici Ahmet Ketenci de takımı sahadan çektiği için 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL idari para cezası aldı.

17 Mart tarihinde oynanan olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının cezalarını seçimden sonraya bırakıp 3 Nisan'da açıklayan Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; 7 Nisan'daki Süper Kupa maçı için sadece 4 gün bekleyebildi!

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF bir kez daha Fenerbahçe'ye karşı olan tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Ancak bana göre açıklanan kararda büyük bir eksik var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden "Olympiakos'a başarılar dileriz" denseydi eksik parça da tamamlanırdı!

Diyeceksiniz ki; PFDK'nın toplanma tarihleri belli... Her haftanın salı ve perşembe günleri TFF Hukuk Kurulu tarafından sevk edilen dosyalar karara bağlanır.

Peki bu maçın sonucu beklenseydi ne kaybedilirdi?

Galatasaray'a Süper Kupa'yı teslim mi edecekler? Hayır.

Çünkü Sarı-Kırmızılı takım bu hafta Alanya deplasmanında. Yani Galatasaray'ın kupayı alacağı maç 21 Nisan'da Rams Park Stadı'nda oynayacağı Pendikspor karşılaşması.

Peki ne bu acele? Aslında amaç belli...

Fenerbahçeliler tepki göstermekte, isyan etmekte sonuna kadar haklı.