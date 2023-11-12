Aybüke;Öğretmen Oldum ben filminin fragmanı ağlattı. PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti

2017 yılında Batman'da teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatını konu alan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi seyirciyle buluşuyor. Yapım, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek.

Züleyha Öncü
Aybüke;Öğretmen Oldum ben filminin fragmanı ağlattı. PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

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TRT’nin ortak yapımcılığında çekilen “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği filmden görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmi şu ifadelerle duyurdu: “İsmi, Hocalı’da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ filmimiz 24 Kasım’da vizyonda.”

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Senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur’un kaleme aldığı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminde Aybüke Öğretmen’i Nihayet Şahin, babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer aldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek olan film Aybüke Yalçın’ın öğretmenlik azmini anlatacak.

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NE OLMUŞTU?

6 yıl önce dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan öğretmen Aybüke Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit düşmüştü.

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İlk görev yerinde şehit düşen Yalçın'ın cenazesi, Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenle gözyaşları içinde memleketine uğurlanmış Aybüke öğretmenin naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.

Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümüyle hafızalara kazınan Aybüke öğretmenin ölümü, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın olmak üzere tüm ülkenin yasa boğulmasına neden olmuştu.

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