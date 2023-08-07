Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı film oluyor

2017’de görev yaptığı Batman'da yaşanan hain terör saldırısında aramızdan ayrılan 23 yaşındaki Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan "Aybüke" filminin oyuncu kadrosu tamamlandı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı film oluyor

6 yıl önce dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan öğretmen Aybüke Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit düştü. Yalçın'ın hayatı ise "Aybüke" adıyla film oluyor.

aq4mzdvdykqalw6gcuo3mg.webp

“Aybüke” filmi terörün kirli yüzünü bir kez daha seyirciye aktaracak. TRT ortaklığında çekilecek olan filmde Aybüke öğretmeni uzun bir cast çalışmasından sonra yetenekli oyuncu Nihayet Şahin’in canlandırmasına karar verildi.

nihayet-jady.webp

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahin, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu… Aybüke öğretmenin çocukluğunu Aysima Zeynep Erişir oynayacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında seyirciyle buluşturulması planlanan filmi Murat Onbul yönetecek.

Ozan Bodur’un kaleme aldığı filmde Aykübe Yalçın’ın babası Sadık Yalçın’a Deniz Hamzaoğlu hayat verecek.

denizhamza-m6n4.webp

Aybüke öğretmenin 23 yıllık kısa hayatında iz bırakan diğer önemli karakterlerden “Ragıp Baba”yı Turgay Tanülkü, “Kaymakam”ı Engin Hepileri, “Fırıncı Numan”ı Necip Karakaya, “Civan”ı Doğukan Çevik, “Bedri”yi Musab Doğan, “Seher”i Zeliha Kendirci, “Mithat”ı Mustafa Keser, “Dilan”ı Buse Pehlivan, “Erdal”ı Onur Yenidünya, İzzet”i Ercüment Çırak, “Tuğçe”yi Gizem Arıkan, “Buket”i Gülşah Aydın, “Dilan”ı ise Aslıhan Kapanşahin oynayacak.

bihterdincel-vluw.webp

Çekimleri Ankara Haymana’da başlayacak olan “Aybüke” filminde, şehit öğretmenin acılı annesi Zehra Yalçın’ı ise ödüllü oyuncu Bihter Dinçel canlandıracak

Kaynak Sacitaslan

İlgili Haberler
Erdoğan’dan şehit öğretmen ‘Şenay Aybüke Yalçın' paylaşımı
Erdoğan’dan şehit öğretmen ‘Şenay Aybüke Yalçın' paylaşımı
Mağusa Limanı türküsünü şehit öğretmen Aybüke Yalçın gibi hiç kimse okuyamadı
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anılıyor. Seni unutmayacağız. Halk düşmanı PKK katletmişti
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir
Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Ümraniyespor başkanından flaş karar Spor
Ümraniyespor başkanından flaş karar
Hırsızlık yaptığı iddiası ile tutuklanan 2 kişi tutuklandı Güncel
Hırsızlık yaptığı iddiası ile tutuklanan 2 kişi tutuklandı
Hazine 2 ihalede 43 milyar 800 milyon lira borçlandı. Kamuya kapalı ihalede bileşik faiz 20.25 oldu Ekonomi
Hazine 2 ihalede 43 milyar 800 milyon lira borçlandı. Kamuya kapalı ihalede bileşik faiz 20.25 oldu
Kiracı kavgasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi Güncel
Kiracı kavgasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Galatasaray'ın muhtemel rakibinin stadı sosyal medyada gündem oldu: Florya daha büyük Spor
Galatasaray'ın muhtemel rakibinin stadı sosyal medyada gündem oldu: Florya daha büyük
Malatya'daki kadın cinayetinde 2 tutuklama Güncel
Malatya'daki kadın cinayetinde 2 tutuklama
Bodrum'da orman yangını kontrol altında Güncel
Bodrum'da orman yangını kontrol altında