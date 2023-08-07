Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı film oluyor

6 yıl önce dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan öğretmen Aybüke Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit düştü. Yalçın'ın hayatı ise "Aybüke" adıyla film oluyor.

“Aybüke” filmi terörün kirli yüzünü bir kez daha seyirciye aktaracak. TRT ortaklığında çekilecek olan filmde Aybüke öğretmeni uzun bir cast çalışmasından sonra yetenekli oyuncu Nihayet Şahin’in canlandırmasına karar verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahin, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu… Aybüke öğretmenin çocukluğunu Aysima Zeynep Erişir oynayacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında seyirciyle buluşturulması planlanan filmi Murat Onbul yönetecek.

Ozan Bodur’un kaleme aldığı filmde Aykübe Yalçın’ın babası Sadık Yalçın’a Deniz Hamzaoğlu hayat verecek.

Aybüke öğretmenin 23 yıllık kısa hayatında iz bırakan diğer önemli karakterlerden “Ragıp Baba”yı Turgay Tanülkü, “Kaymakam”ı Engin Hepileri, “Fırıncı Numan”ı Necip Karakaya, “Civan”ı Doğukan Çevik, “Bedri”yi Musab Doğan, “Seher”i Zeliha Kendirci, “Mithat”ı Mustafa Keser, “Dilan”ı Buse Pehlivan, “Erdal”ı Onur Yenidünya, “İzzet”i Ercüment Çırak, “Tuğçe”yi Gizem Arıkan, “Buket”i Gülşah Aydın, “Dilan”ı ise Aslıhan Kapanşahin oynayacak.

Çekimleri Ankara Haymana’da başlayacak olan “Aybüke” filminde, şehit öğretmenin acılı annesi Zehra Yalçın’ı ise ödüllü oyuncu Bihter Dinçel canlandıracak

Kaynak Sacitaslan