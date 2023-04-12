Ay’dan arsa satarak 11 milyon dolar kazandı. Yasal boşluktan yararlandı kimse bir şey diyemiyor

ABD’de Dennis Hope adlı vatandaş hiçbir ulusun uzayda toprak sahibi olamayacağını öngören 1967 Birleşmiş Milletler Dış Uzay Anlaşması'ndaki bir yasal boşluğa dayanarak aydan arsa satmaya başladı.

Ay’ı kendi üzerine tescil ettirmeyi de ihmal etmeyen Hope, arsaları 20 dolardan satışa sundu. Bugüne kadar Ay’da çok sayıda arazi satan Hope, 11 milyon dolardan fazla para kazandığını ve müşterileri arasında Tom Cruise, Tom Hanks, Clint Eastwood, George Lucas ve eski ABD Başkanı George W. Bush gibi ünlü isimler olduğunu belirtiyor.