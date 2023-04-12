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Ay’dan arsa satarak 11 milyon dolar kazandı. Yasal boşluktan yararlandı kimse bir şey diyemiyor

ABD’de Dennis Hope adlı bir vatandaş, yasal boşluktan dayanarak Ay’dan 20 dolara arsa satmaya başladı. Hope bugüne kadar 11 milyon dolardan fazla para kazandığını belirtti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:51
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Ay’dan arsa satarak 11 milyon dolar kazandı. Yasal boşluktan yararlandı kimse bir şey diyemiyor

Ay’dan arsa satarak 11 milyon dolar kazandı. Yasal boşluktan yararlandı kimse bir şey diyemiyor
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ABD’de Dennis Hope adlı vatandaş hiçbir ulusun uzayda toprak sahibi olamayacağını öngören 1967 Birleşmiş Milletler Dış Uzay Anlaşması'ndaki bir yasal boşluğa dayanarak aydan arsa satmaya başladı.

Ay’ı kendi üzerine tescil ettirmeyi de ihmal etmeyen Hope, arsaları 20 dolardan satışa sundu. Bugüne kadar Ay’da çok sayıda arazi satan Hope, 11 milyon dolardan fazla para kazandığını ve müşterileri arasında Tom Cruise, Tom Hanks, Clint Eastwood, George Lucas ve eski ABD Başkanı George W. Bush gibi ünlü isimler olduğunu belirtiyor.

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