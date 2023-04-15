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Otomobil tarlaya uçtu

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:56
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Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu: 3'ü ağır 4 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu
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(İHA) Kaza, saat 14.30 sularında, Diyarbakır-Silvan karayolu Aşağıkaya mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 FU 1573 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. 

Otomobil içerisinde bulunan Baran A., Alpaslan Ç., Behçet K. ve S.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun 3'ünün ağır 1'inin ise hafif olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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