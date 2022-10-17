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Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti

Aydın Söke'de çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:51
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Aydın Söke'de yangın çıktı

Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
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Söke-Bağarası karayolu üzeri yol kenarında kuru otların tutuşması ile çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İHA'dan elde edilen bilgilere göre, karayolu üzerindeki otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler çevreye yayılırken, yol kenarında bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü. Yangının çıktığı noktanın yanında mısır ekili arazinin olması korku oluştururken, ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürülürken, korkulan olmadı. Yangın mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin yol kenarına söndürülmeden atılan sigara izmariti olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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