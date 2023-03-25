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Aydın'da kablo hırsızları yakalandı

Aydın'da bir güneş paneli santralinden yaklaşık 500 metre uzunluğunda elektrik kabloları çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:54
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Aydın'da kablo hırsızları operasyon

Aydın'da kablo hırsızları yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde 500 metre uzunluğundaki elektrik kablolarını çalan hırsızlar, jandarmanın takibinden kaçamadı.

Olay, Turanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumuna ait güneş paneli santralinden yaklaşık 500 metre uzunluğunda 6 mm çapında elektrik kabloları çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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