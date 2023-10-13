“Yüksek yargıda haksız düzenleme” başlığı ile 9 Nisan 2023’teki yazımda özetle şunları vurguladım:

5 Nisan 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan 7447 sayılı kanun ile önemli sorunlar ortaya çıktı.

Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde, Bölge Adliye ve Bölge idare mahkemelerinde, Yargıtay ve Danıştay’da tetkik hakimi ve savcı olarak görev yapan 1. Sınıf hakim ve Cumhuriyet Savcıları büyük mağduriyete uğradı.

Hakim ve savcıların aralarındaki maaş farkının açılması ile yargıda ikilik yarattı, eşitsizliğe yol açtı ve çalışma barışını bozdu.

AKP’nin son kanunla yarattığı bu fark yargıda kendi içinde bir hiyerarşiye ve kast sistemine yol açtı.”

Dünkü yazımdaki “mecliste birlik” önerimin gerçekleşmesi çağrım karşılık bulunca vurguladığım cümleyi bugün de tekrar ediyorum:

Hayretler içinde kaldım ve çok sevindim.

Çünkü;

Ankara 25. İdare Mahkemesi, Anayasa’da yer alan ”hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkeleri ile çalışma barışının sağlanması” kuralına aykırı olduğu gerekçesiyle bu yasa hükmünü Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi, düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

Yüksek yargı üyeleri bugünden itibaren gerekçeli karar açıklandıktan sonra 6 ay daha meslektaşlarının gözlerinin içine baka baka haksız zamlı maaş almaya devam edecek.

Utanması gereken yargıda maaş ayrımcılığı yapan Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır.

Bu iptal kararı cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesi için çok önemli bir uyarıdır.

Şöyle ki;

Anayasa Mahkemesi birinci sınıf hakimlerle yüksek Yargı üyeleri arasındaki maaş konusunu şu gerekçe ile iptal etti;

Ayrımcılık ve eşitsizlik…

Ve bu iptal;

Ve bu karar 5 bin lira verilmeyecek çalışan emekliler için de anayasal hak ve umut oldu.

AYM kararı sana ders olsun Erdoğan.

Bil ki emeklilere de Ayrımcılık ve eşitsizlik” yaparsan bu kararın da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir.

Erdoğan; emekliler arasında ayrımcılık konusunda seni şu örnekle uyarayım:

Çalışmayan bir emekli savcı ya da hakim bugün yaklaşık 40- 45 bin lira emekli maaşı alıyor.

7 bin 500 alıp geçinemeyen bir emekli ise asgari ücretle çalıştığı için toplamda yaklaşık 20 bin lira alıyor ki devlete vergisini de ödüyor.

Şimdi kalkmış hangi akla uyarak şu kararı almışsın:

40-45 bin lira maaşı olan çalışmayan emekli 5 bin lira var.

20 bin lira toplam geliri olan çalışan emekliye 5 bin lira yok.

Erdoğan, emekliler arasında yaptığın ayrımcılık anayasanın “eşit vatandaşlık” ilkesine aykırıdır.

İslami olarak da “Kul hakkı” açısından da büyük günahtır…

Unutma ki senin servetinden değil, Türk Milletinin vergileri ile toplanan vergilerden emeklilere 5’er bin lira verilecek.

Yargıda bile ayrımcılık yapan Erdoğan;

Hangi kararında hak, hukuk, adalet var ki?

Unutmadan şunu da sorayım:

Neden Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız 29 Ekim 2023’te değil de Kasım ayı ortasında 5’er bin lira vereceksin?

Emekliler arasında ayrımcılık yapılması kararından inat etme hemen vazgeç Erdoğan…

Bil ki; Devletin millete ödediği her kuruş;

Atatürk’ümüzün bizleri “Ümmet” olmaktan kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eşit bireyleri yapması sayesindedir Erdoğan…