AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Anayasa Mahkemesi (AYM), 31 Mart seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu açıkladı.

AYM'nin Can Atalay kararının gerekçesi Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Can Atalay'ın milletvekilliği Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edildiğine ilişkin kararın TBMM Genel Kurul'unda okunmasıyla 30 Ocak ayında düşürülmüştü.

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına alan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak açıkladı gerekçeli kararı 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Can Atalay'ın avukatları ve CHP, TİP , DEM Parti'den yapılan başvuruları birleştirerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğunu bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL: HIZLA YEMİNİNİ ETMESİ SAĞLANMALI

AYM'nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararının Resim Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" dedi.

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ERKAN BAŞ: CAN ATALAY MECLİS'E GELECEK

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da bir açıklama yaparak "TBMM’nin Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine dair kararının yok hükmünde olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça tespit edildi ve gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Ülkemize yaşatılan bu büyük utanç derhal giderilmeli, Can Atalay’ın derhal tahliye edilerek milletvekili yemininin ardından görevine başlaması sağlanmalı. Darbeciler yenilecek, Can Atalay Meclis'e gelecek! Tüm Gezi tutsakları özgürlüğüne mutlaka kavuşacak!" sözlerini kullandı.

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