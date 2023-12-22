AYM'nin ikinci Can Atalay kararı sonrasında yerel mahkemeden ilk açıklama

Mahkeme, AYM'nin gerekçeli kararını bekleyeceklerini duyurdu. Can Atalay'ın avukatları bugün kararın çıkmasının zor olduğunu ifade ediliyor.

TİP PM üyesi ve aynı zamanda partinin avukatlarından olan Özgür Urfa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu anda mahkeme kaleminden aldığımız son bilgi mahkeme başkanının ve heyetin artık yerlerinde olduğu ve dosyayı aldığı şeklinde" şeklide açıklama yaptı.

Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Can Atalay’ın yakınları ve avukat olan meslektaşları kameralar karşısında şu açıklamayı yaptı, “Can Atalay hukuksuzluk karşısında 222 gündür Silivri cezaevinde esir olarak tutuluyor. Hak ihlali kararı 2 defa tescil edilmiştir. Atalay’ın bu saatten sonra bir dakika bile içeride durmaması gerekmektedir. Bu yargı darbesine karşı direnmeye devam edeceğiz ve mahkeme kararını verene kadar cübbelerimiz ile mahkeme önünde bekliyor olacağız”

OY ÇOKLUĞU İLE HAK İHLALİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Dün toplanan AYM üyeleri, önceki sefer oy birliği ile Can Atalay hakkında hak ihlali olduğuna dair kararını bu defa 3 karşı oya rağmen yineledi.

Atalay hakkında 'hak ihlali kararı' verilen karar sonrasında dosya İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Atalay'ın avukatları yaptıkları açıklamada bugün kararın çıkmasının zor olduğunu belirtti.