AYM'nin ikinci Can Atalay kararı sonrasında yerel mahkemeden ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
AYM'nin ikinci Can Atalay kararı sonrasında yerel mahkemeden ilk açıklama
Yerel Mahkeme Can Atalay'ın tahliyesini görüşmek için Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını bekleyecek

Mahkeme, AYM'nin gerekçeli kararını bekleyeceklerini duyurdu. Can Atalay'ın avukatları bugün kararın çıkmasının zor olduğunu ifade ediliyor.

TİP PM üyesi ve aynı zamanda partinin avukatlarından olan Özgür Urfa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu anda mahkeme kaleminden aldığımız son bilgi mahkeme başkanının ve heyetin artık yerlerinde olduğu ve dosyayı aldığı şeklinde" şeklide açıklama yaptı.

ekran-goruntusu-2023-12-22-150047.png

Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Can Atalay’ın yakınları ve avukat olan meslektaşları kameralar karşısında şu açıklamayı yaptı, “Can Atalay hukuksuzluk karşısında 222 gündür Silivri cezaevinde esir olarak tutuluyor. Hak ihlali kararı 2 defa tescil edilmiştir. Atalay’ın bu saatten sonra bir dakika bile içeride durmaması gerekmektedir. Bu yargı darbesine karşı direnmeye devam edeceğiz ve mahkeme kararını verene kadar cübbelerimiz ile mahkeme önünde bekliyor olacağız”

8d1a2178963f4c36a8cf24c30c95d0d1jpeg-iet4dhpajukbd2ufkoy1yw.jpeg

OY ÇOKLUĞU İLE HAK İHLALİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Dün toplanan AYM üyeleri, önceki sefer oy birliği ile Can Atalay hakkında hak ihlali olduğuna dair kararını bu defa 3 karşı oya rağmen yineledi.

Atalay hakkında 'hak ihlali kararı' verilen karar sonrasında dosya İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Atalay'ın avukatları yaptıkları açıklamada bugün kararın çıkmasının zor olduğunu belirtti.

gb83yxyx0aazang.jpg

İlgili Haberler
Meral Akşener’den Can Atalay açıklaması: Bu krize son verin
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması. 'Süreci takip edeceğiz'
AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı
Son Haberler
Angola OPEC'ten ayrıldı Dünya
Angola OPEC'ten ayrıldı
Çocuk istismarcısı tır şoförüne 22,5 yıl hapis Gündem
Çocuk istismarcısı tır şoförüne 22,5 yıl hapis
İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı Gündem
İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız Spor
İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eş genel başkan diyerek kimi kastettiğini açıkladı Gündem
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eş genel başkan diyerek kimi kastettiğini açıkladı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama Gündem
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama
Derbinin şifresi belli oldu: Icardi ve Dzeko Spor
Derbinin şifresi belli oldu: Icardi ve Dzeko