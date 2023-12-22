Meral Akşener’den Can Atalay açıklaması: Bu krize son verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Can Atalay kararı üzerinden devletin kurumları arasındaki çatışmanın son bulması için paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Meral Akşener, “İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhâl çözülmelidir.” dedi.

“Anayasa’nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya...” ifadelerini kullanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in paylaşımı şöyle:

“Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek; 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti.

Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhâl çözülmelidir.

Gelin, Türk Milleti’nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun!

Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın!

Anayasa’da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin!

Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin!”