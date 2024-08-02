AYM'nin sitesine erişilemiyor. Basın özgürlüğüne müdahaleyi iptal eden paylaşımı Twitter'dan silindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AYM'nin sitesine erişilemiyor. Basın özgürlüğüne müdahaleyi iptal eden paylaşımı Twitter'dan silindi

Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engeli konuşulurken AYM'nin yaptığı paylaşım gündem oldu. “İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali” paylaşımının da silindiği görüldü.

Bugün Türkiye, Instagram'a erişim engeli uygulandığını öğrenirken, Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Mahkeme, İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti ve haberleşme özgürlüğüne müdahale edildiğini belirtti.

KARARDA ŞU İFADELER YER ALDI:

“Anayasa Mahkemesi, 27 Aralık 2023 tarihinde E.2020/88 numaralı dosyada, (66) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5. maddesiyle (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 6/A maddesinin (c) ve (ç) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.”

9q.png

DUYURU KALDIRILDI

Duyuru, mahkemenin resmi sosyal medya hesabından bir süre sonra kaldırıldı.

İşte o karar:

"Anayasa Mahkemesi 27/12/2023 tarihinde E.2020/88 numaralı dosyada, (66) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5. maddesiyle (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 6/A maddesinin (c) ve (ç) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

DAVA KONUSU KURALLAR

Dava konusu kurallarda; Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamanın ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ile dezenformasyona karşı faaliyette bulunmanın İletişim Başkanlığı (Başkanlık) bünyesinde ihdas edilen Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri arasında olduğu düzenlenmiştir.

BAŞVURU GEREKÇESİ

Dava dilekçesinde özetle; kurallarla Başkanlığa verilen stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin görevlerin haberleşme ve basın özgürlüğüyle ilgili olması nedeniyle kanunla düzenlenmesi gerektiği, temel hak ve özgürlüklerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (CBK) ile düzenlenemeyeceği, kurallarda öngörülen görevler kapsamında alınacak tedbirlerin genel çerçevesinin ilke ve esaslarının belirlenmediği belirtilerek kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ

Anayasa’nın 104. maddesinde Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin CBK’larla düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

Dava konusu kurallarla, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen algı operasyonu faaliyetleri neticesinde oluşan krizin stratejik iletişimle yönetilmesine ilişkin tedbirler alınması ve her tür manipülasyon ile dezenformasyona karşı faaliyette bulunulması amaçlanmaktadır. Kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetine müdahale teşkil edeceği açıktır. Bu bağlamda kuralların, kapsamları itibarıyla Anayasa’nın İkinci Kısım İkinci Bölümü’nde yer alan kişi hakları ve ödevleri ile ilgili düzenlemeler içerdiği görülmüştür. Sonuç olarak kuralların CBK ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiği anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar vermiştir."

999.png

İlgili Haberler
Kâr düştü fatura çalışana çıkıyor. Binlerce kişi işsiz kalacak
Erdoğan kapatılan Instagram’dan cuma paylaşımı yaptı
Instagram'a erişim engeli getirilen ülkeler: Kuzey Kore, İran, Rusya, Türkiye, Çin
Flaş... Flaş... BTK'dan Instagram açıklaması
Instagram'ın neden kapatıldığı ortaya çıktı
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira Gündem
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı Spor
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı Yaşam
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri Gündem
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü Dünya
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı Gündem
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu