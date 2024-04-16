Aynı kadınla ilişkileri ortaya çıkan Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a olay yanıt verdiler. Gani Müjde ve Cem Ceminay'dan 40 yıl unutulmayacak cümleler

Türkiye'nin sevilen yazar ve senaristlerinden Gani Müjde, son günlerde Metin Akpınar ile başlayıp Uğur Dündar ile devam eden "yasak aşk çocuğu" konusuna gönderme yaptı.

Müjde "X" hesabından: "Son zamanlarda ünlülerden seri bir şekilde çocuk yapmış olan hanımefendi ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Zaten ünlü falan değilim, iyi yırtmışım yani.." diyerek yaşananları mizahi bir dille ti'ye aldı.

Gani Müjde'nin bu paylaşımına en ilginç cevap ise radyo programcısı Cem Ceminay'dan geldi.

Ceminay, Müjde'ye: "Alfabetik sırayla gidiyor, sıranı bekle" yanıtını verdi.