Mbappe Messi'ye çok kızdı: Aynı takımda olmak istemiyor

İki futbolcu Katar'daki Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde sahada birbirlerine el hareketi yapmıştı.

Ardından Arjantin'in Buenos Aires'teki şampiyonluk kutlamaları sırasında Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında bir taraftar Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağını Messi'ye atmıştı. Messi ise gülerek oyuncağı geldiği yere göndermişti.

Ayrıca Arjantin Milli Takım 'nın kalecisi Emiliano Martinez de, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına göstermişti.

İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesi, Kylian Mbappe'nin Messi'ye bu nedenlerden dolayı çok öfkeli olduğu belirtti. Messi'nin kendisiyle alay edilmesine sessiz kalmasına sinirlenen Mbappe'nin Messi ile aynı takımda forma giymek istemediği ifade edildi.

Mbappe'yi Real Madrid ve Barcelona'nın istediği belirtiliyor. Fransız yıldızın Parist Saint Germain'le olan sözleşmesinde ayrılık maddesinin de bulunduğu ileri sürülüyor.