Ayşe Ateş'in de ismini verdiği Olcay Kılavuz hakkındaki dosyaya girsin talebi reddedildi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in, Ankara’da sokak ortasında katledilmesi 19 ay sonra yapılan duruşmanın 5. gününde ara karar verildi. Mahkemenin ara kararında 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi ve duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi.

10 SANIĞA TAHLİYE. TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkemenin verdiği ara kararda birçok talep reddedildi. Reddedilen talepler arasında Olcay Kılavuz’un hakkındaki ‘dosyaya girsin’ talebi reddedildi.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görev alan polis şefi Kerem Öner Tolgahan Demirbaş'ın kendisinin başında bulunduğu polis ekibi tarafından dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığını açıkladı.

Polis müdürü Kerem Öner, gözaltı işleminde bulunan dört polisin ifadelerinin tanık olarak ifadelerinin alınmasını ve sahte tutanağı hazırlayan polislerin yargılanmasını istedi. Bilgileri Gazeteci Alican Uludağ aktarmıştı.

AYŞE ATEŞ DE İSMİNİ VERMİŞTİ

3 Temmuz tarihinde olay hakkında savcılığa dilekçe veren polis müdürü Kerem Öner, Tolgahan Demirbaş’ın polis tutanağında sahte olduğunu ve bu tutanağın da Demirbaş’ı gözaltına almayan polisler tarafından hazırlandığını iddia etmişti.

Ayşe Ateş’in de ismini verdiği Kılavuz hakkında dosyaya girme talebinin reddedilmesi dikkat çekti.